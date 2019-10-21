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Orquestra

Concerto nesta segunda (21/10)

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo traz o concerto "Três Mestres do Classicismo"

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 13:29

Publicado em 

21 out 2019 às 13:29
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

O que?

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) com o concerto "Três Mestres do Classicismo" e o solo da harpista Maíni Moreno.

Onde?

Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 5 (meia).

Informações:

(27) 3232-4750

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