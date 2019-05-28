Concerto e baladas nesta quarta (29/05)

CONCERTO
Claudio Santoro 100 Anos
Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo em homenagem ao maior compositor brasileiro, Cláudio Santoro. Com regência de Helder Trefzger. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Wanted Pub
“Quartaneja” com Allan Seabra (RN), Mikaely Lahass e Jenifer. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
“Quartaneja” com Allan Seabra (RN), Mikaely Lahass e Jenifer. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Bailão do Barrerito com Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com #ForróSession com Maik (Clandestino), Wanderson (Bemtivi) e Matheus Nogueira. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
MÚSICA AO VIVO
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Wagner Rocha
Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
LITERATURA
Histórias Capixabas
Lançamento do livro de Francisco Aurélio Ribeiro. Às 18h. Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Av. República, 374, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Gravuras e Desenhos
Exposição de Cássia Lima com gravuras. Abertura às 18h30. Grappino RangoBar. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 18h às 0h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3029-5567. Até 29 de junho.