Concerto, baladas e festas: confira os destaques desta quinta (28/02)

CONCERTO
O Lago Dos Cisnes
Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo sob regência de Leonardo David. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
BALADA
Stone Pub
Flame Folia. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (100 primeiros fantasiados); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Berro De Carnaval. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3347-1512.
FESTA
Tributo 70'
Com Banda Capim Guiné e Japonêgo Band. Às 20h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Spirito Rock Pop
Com Chains Of Soul e Cepê. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.