Show de Geraldo Azevedo será exibido on-line na sexta-feira (05/02)

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SHOW
Livia Nery
A cantora irá apresentar seu primeiro álbum, "Estranha Melodia", lançado em 2019. A transmissão é gratuita, ocorrendo às 20h. O ingresso deve ser reservado no site Sympla. Classificação indicativa: livre. Duração: 80 minutos.
Geraldo Azevedo (Gravado)
TEATRO
Questão de Falha
Ensaio aberto on-line da comédia com o ator Otávio Müller. Sua transmissão ocorre às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos.
Polaroides secretas - Por trás dos rótulos
Com atuação de Guilherme Barcelos, Marília Viana, Roberta Azevedo e Stephanie Degreas, o espetáculo digital é uma criação coletiva, desenvolvida a partir da obra de Andy Warhol. Temporada: 5 a 28 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 40 minutos.
DANÇA
Aka
Espetáculo de dança digital concepção de Emilie Sugai e Lee Taylor. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla. Com entrada gratuita, os ingressos para o evento digital podem ser garantidos no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.