Clarice Niskier fará sessão da peça "Coisas de Mãe" on-line na quinta-feira (8)

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Lives Musicais
Fabriccio
Às 21h, no perfil no Instagram @mov.cidade e @fabricciomusic.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Tom Allan & The Strangest
Às 14h15, no canal no YouTube WDR Rockpalast.
Laura Jane Grace
Às 16h, no perfil no Instagram @voxamplification
Bnegão canta Dorival Caymmi
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Diego e Victor Hugo
Ed Sheeran
Às 16h, um show gravado inédito do cantor será exibido no canal no YouTube "Teenage Cancer Trust Unseen".
Música ao vivo
Noite de samba choro com Heptasopro
A partir das 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10.
Especial
7 º Vitória do Riso Festival
Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. O professor Fabio Flores foi o criador do primeiro e mais premiado grupo de stand up comedy do Espírito Santo. Em sua palestra ele falará sobre como a Inteligência Emocional pode auxiliar na construção de um projeto de Vida.
Teatro
Coisas de Mãe
Uma adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha". Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas
Espetáculos de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h da sexta-feira (9) de forma gratuita. Para mais detalhes, leia a matéria sobre o espetáculo Cruz Credo, que integra a programação.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período:
Mostra Cine.Ema
São 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil, disponibilizados no site do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Reserva Águia Branca. A mostra fica no ar de 5 de outubro a 9 de novembro.