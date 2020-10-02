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Clarice Niskier fará sessão da peça "Coisas de Mãe" on-line na quinta-feira (8)

A programação também contará apresentação do músico Fabriccio em live do Festival Mov Cidade; confira os horários e locais das transmissões

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:03

Publicado em 

02 out 2020 às 19:03
A atriz Clarice Niskier no espetáculo
A atriz Clarice Niskier no espetáculo "A Esperança na caixa de chicletes Ping Pong" Crédito: Zé Rendeiro/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Fabriccio

Às 21h, no perfil no Instagram @mov.cidade e @fabricciomusic.

Teresa Cristina

Tom Allan & The Strangest

Laura Jane Grace

Às 16h, no perfil no Instagram @voxamplification

Bnegão canta Dorival Caymmi

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Diego e Victor Hugo

Ed Sheeran

Às 16h, um show gravado inédito do cantor será exibido no canal no YouTube "Teenage Cancer Trust Unseen". 

Música ao vivo

Noite de samba choro com Heptasopro

A partir das 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. 

Especial

7 º Vitória do Riso Festival

Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. O professor Fabio Flores foi o criador do primeiro e mais premiado grupo de stand up comedy do Espírito Santo. Em sua palestra ele falará sobre como a Inteligência Emocional pode auxiliar na construção de um projeto de Vida.

Teatro

Coisas de Mãe

Uma adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha". Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Festival Arte como Respiro- Edição Cênicas

Espetáculos de teatro, dança e circo estão sendo exibidos no site  www.itaucultural.org.br de 7 a 11 de outubro, a partir das 20h. Confira as atrações do dia, que ficarão disponíveis até as 20h da sexta-feira (9) de forma gratuita.  Para mais detalhes, leia a matéria sobre o espetáculo Cruz Credo, que integra a programação. 

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

Mostra Cine.Ema

São 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil, disponibilizados no site do Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo - Reserva Águia Branca. A mostra fica no ar de 5 de outubro a 9 de novembro. 

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