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Cena Local: Vermelho

Espetáculo da Companhia do Outro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 20:36

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 20:36

Um homem vermelho. Um homem latino. Um homem em muitos. Um homem só. Suas histórias, seus caminhos, seus encontros. Falar de si é falar da história de seus antepassados, é falar das histórias de sua mãe, de seus amores, na cozinha, na rua, na infância, no futuro. É viver essas histórias, é ser mulher. Uma mulher vermelha. Uma mulher latina. Uma mulher em muitas. É dar voz a ela e ouvir suas revelações. Essa voz ecoa por entre as fronteiras, pelos países que falam espanhol, pelo país que fala português. A essa altura, as línguas se misturam. O que era vermelho se torna rojo. Ahora son dos. Dos rojos. Dos latinos. Dos y un abrazo. Lo que quieren? O que querem? Talvez, uma América vermelha, um sentimento vermelho, uma língua vermelha, sem territórios, sem demarcações, sem um muro que nos separe. Dois. Vermelhos.

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