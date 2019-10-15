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Cecitônio Coelho e Saulo Santos tocam samba na quarta (16/10)

Dupla se apresenta como parte do projeto "Quarta de Raiz Especial", com o show “João’s e Paulo’s”, interpretando os sambas de João Bosco, João Nogueira, Paulinho da Viola e Paulo Cesar Pinheiro

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 11:31

Publicado em 

15 out 2019 às 11:31

Quando?

Dia 16 de outubro de 2019, quarta, às 18h.

Onde?

Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 5.

Informações:

(27) 99663-2104.

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