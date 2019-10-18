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Festa

Casasounds nesta sexta (18)

Com DJs Beowulf, Marcelo Ferrucci, Teles, The Doctor, RZC

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:13

Publicado em 

18 out 2019 às 18:13

Quando?

Sexta, às 22h.

Onde?

Clube Ítalo, Na Ilha do Boi

Quanto?

(3° lote/ único): R$ 190 (masc.) e R$ 140 (fem.). Venda: sympla.com.br

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