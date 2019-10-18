Casasounds nesta sexta (18)

Quando?
Sexta, às 22h.
Onde?
Clube Ítalo, Na Ilha do Boi
Quanto?
(3° lote/ único): R$ 190 (masc.) e R$ 140 (fem.). Venda: sympla.com.br
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:13
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