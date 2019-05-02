Capital Inicial e mais: os eventos de sábado (04/05)

FESTIVAL
Vila Velha Jazz & Blues Festival
Com Pedro de Alcântara, Like a Boss convida Flávio Guimarães e Marcelo Naves convida Dawn Tyler Watson (BRA/CAN). Às 19h. Parque da Prainha. Centro, Vila Velha. Aberto ao público.
SHOW
Capital Inicial
Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista premium/ meia) a R$ 940 (mesa prata/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062.
Legado
Com Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 60 (meia/ 2º lote); R$ 120 (inteira/ 2º lote).
BALADA
Fluente
Funk Me - Pocket Show Com Lexa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 45 (on-line/ 2ºlote); R$ 55 (on-line/ 3º lote). Informações: (27) 3347-1512.
Barrerito Chopperia
Bailão do Barrerito, com Cristian & Anderson e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Stone Pub
Inferninho. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
New Era. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (on-line); R$ 20. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Banda Lady Steel. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e João Fellipe & Rafael. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Cervejaria Bradus
Sábado Privilege, com the Rockouter's. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
Wood’s Vitória
DJ Phanttine, Jefinho Faraó e Funk Retrô, Mark Dias e Higino & Gabriel. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Dione & Thiago, Alan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10(lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Spellunca Music House
Especial Sérgio Sampaio com a banda Cabine 65 e abertura com Mr. Folk. Às 20h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Correria Music Bar
Letal Piece Of Hell Fest, com Letal, Piece Of Maiden e HellRoute. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Grande Encontro
Com Bárbara Greco & Black do Acordeon e Coisa Fina. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99833-6956.
Soy Loco Por Ti
Às 16h. Casa da Barão. Rua Barão de Monjardim, 317, Centro, Vitória. Entrada: invertida (você decide quanto paga). Informações: (27) 99998-3829.
8° Sarau Palmarino
Às 15h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraiva, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Festival ES.téreo
Shows com Auri, Edmundo e Severino. Às 16h. Santino's Pub. Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (on-line ou lista até 16h30); R$ 20 (após 16h30). Informações: (27) 99578-5734.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 12h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Delira Restaurante Pizzaria. Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3200-4480.
Ana Diene
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Chains of Soul
Tributo a Dio. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3134-0101.
Quarto Crescente
MPB, Jazz e bossa. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Samba de Quintal
Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
TEATRO
Malala – A Menina que queria ir para a escola
Às 16h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
2 por 1
Com a peça “A Culpa”. Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.
Burundanga - A Revolução do Baixo Ventre
Parte do projeto Circulação da Secult. Às 20h. Teatro Ivo Mameri. Rua Maria Nascimento Costa, Centro, Rio Novo do Sul. Entrada gratuita.
DANÇA
Deserto dos Anjos
Espetáculo da Cia de dança Mítzi Marzzuti. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.