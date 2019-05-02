Capital Inicial e mais: os eventos de sábado (04/05)

FESTIVAL

Pedro de Alcântara Crédito: Helson Moura

Vila Velha Jazz & Blues Festival

Com Pedro de Alcântara, Like a Boss convida Flávio Guimarães e Marcelo Naves convida Dawn Tyler Watson (BRA/CAN). Às 19h. Parque da Prainha. Centro, Vila Velha. Aberto ao público.

SHOW

Capital Inicial Crédito: Fernando Hiro

Capital Inicial

Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória. Entrada: de R$ 80 (pista premium/ meia) a R$ 940 (mesa prata/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062.

Legado

Com Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan. Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 60 (meia/ 2º lote); R$ 120 (inteira/ 2º lote).

BALADA

Fluente

Funk Me - Pocket Show Com Lexa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 45 (on-line/ 2ºlote); R$ 55 (on-line/ 3º lote). Informações: (27) 3347-1512.

Barrerito Chopperia

Bailão do Barrerito, com Cristian & Anderson e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Stone Pub

Inferninho. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

New Era. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (on-line); R$ 20. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Banda Lady Steel. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e João Fellipe & Rafael. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Cervejaria Bradus

Sábado Privilege, com the Rockouter's. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.

Wood’s Vitória

DJ Phanttine, Jefinho Faraó e Funk Retrô, Mark Dias e Higino & Gabriel. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Dione & Thiago, Alan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10(lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Spellunca Music House

Especial Sérgio Sampaio com a banda Cabine 65 e abertura com Mr. Folk. Às 20h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.

Correria Music Bar

Letal Piece Of Hell Fest, com Letal, Piece Of Maiden e HellRoute. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

Barbara Greco Crédito: Arthur Tavares

Grande Encontro

Com Bárbara Greco & Black do Acordeon e Coisa Fina. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99833-6956.

Soy Loco Por Ti

Às 16h. Casa da Barão. Rua Barão de Monjardim, 317, Centro, Vitória. Entrada: invertida (você decide quanto paga). Informações: (27) 99998-3829.

8° Sarau Palmarino

Às 15h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraiva, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Banda Auri Crédito: Enyo Andrade

Festival ES.téreo

Shows com Auri, Edmundo e Severino. Às 16h. Santino's Pub. Rua Castelo Branco, 650, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (on-line ou lista até 16h30); R$ 20 (após 16h30). Informações: (27) 99578-5734.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 12h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Delira Restaurante Pizzaria. Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3200-4480.

Ana Diene

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Chains of Soul

Tributo a Dio. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3134-0101.

Quarto Crescente

MPB, Jazz e bossa. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Samba de Quintal

Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

TEATRO

Malala - A Menina que Queria Ir Para a Escola Crédito: Ricardo Borges

Malala – A Menina que queria ir para a escola

Às 16h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.

2 por 1

Com a peça “A Culpa”. Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 3155-5356.

Burundanga - A Revolução do Baixo Ventre

Parte do projeto Circulação da Secult. Às 20h. Teatro Ivo Mameri. Rua Maria Nascimento Costa, Centro, Rio Novo do Sul. Entrada gratuita.

DANÇA

Deserto dos Anjos