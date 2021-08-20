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Cantora Divina Valéria faz show on-line na segunda-feira (23/08)

Peças de teatro virtuais também integram a programação do dia; confira

Publicado em 

20 ago 2021 às 19:39

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:39

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Divina Valéria

Divina Valéria apresenta seu primeiro show digital, trazendo o melhor do seu repertório sob a companhia do pianista Carlos Blauth e convidados especiais como Leandra Leal, Patrícia Pillar, Sérgio Guizé e Thiago Mendonça sob direção artística de Ivam Cabral. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla

TEATRO

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Desfazenda - Me Enterrem Fora Desse Lugar

Espetáculo virtual com dramaturgia de Lucas Moura e direção de Roberta Estrela D'Alva. A peça será transmitida no YouTube, às 20h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos: R$ 0 a R$ 20. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 70 minutos. Venda: no site Sympla.

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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