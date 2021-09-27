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Agenda

Domingo (03/10): Grupo Freelance se apresenta em Vila Velha

O evento que comemora mais um ano da banda também contará com participação de Nesse Clima, Pedalasamba e outros

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:03

Publicado em 

27 set 2021 às 18:03

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Maycon Sarmento + Samba Rei

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h30. Informações: (27) 99756-9672.

Leq Samba + Sem Medidas + Jefinho Faraó

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99897-4027. 

Aniversário Freelance

Mais Nesse Clima, Dj Laidn, KN, Breno & Bernardo, Pedalasamba, Alan Vieira, Lucas Revela, Jongô, Garotos da Praia, Raul Sambasoul. A partir das 18h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99976-0258 e (27) 99526-3300.  

Sambadm

A partir das 18h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 30 (lista amiga até às 19h30). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos.

Festival de Chorinho

A partir das 16h, na Vila das Artes (Jacaraípe, Serra). Com apresentações Brasil Pandeiro e Vinícius Herkenhof. Entrada gratuita.

MÚSICA ON-LINE

Marco André

Músico apresenta 12 canções feitas durante a pandemia, com parceiros como Zeca Baleiro e Roberta Sá. A live se chama "Live as Mãos com Música". Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: livre. 

MÚSICA AO VIVO

Marcinho (pandeiro e voz) + Ária Bispo (voz) + Gerlin Junior (piano)

A partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, pagode, samba e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

Vinícius Herkenhoff Trio

A partir das 13h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Henrique Marttiuzzi

A partir das 13h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, música brasileira. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Nanda Marques

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Garotos da Praia + Felipe Brava + Leozinho

A partir das 16h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

DANÇA

Una

Espetáculo com exibição virtual no canal no YouTube da Tríptica. Temporada de estreia: 02, 03, 09 e 10 de outubro, às 19h30. 

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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