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Concerto

Camerata Jovem se apresenta com Ricardo Herz na sexta (25/10)

A Camerata Jovem Vale Música convida o violinista Ricardo Herz e o baterista Pedro Ito para um concerto show no Teatro Universitário

Publicado em 

04 out 2019 às 14:49

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 14:49

Ricardo Herz Crédito: Rogerio von Kruger

Quando?

Dia 25 de outubro de 2019, sexta, às 20h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

Informações:

(27) 3335-2375.

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