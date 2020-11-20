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Luan Santana vai agitar a sexta-feira (27) com show live

Simone & Simaria irão participar da apresentação digital; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:20

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:20

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Gui Dalzoto

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Cinema

Festival de Cinema de Vitória

De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.

Música

Luan Santana e Simone & Simaria

Live show, às 19h, no canal no YouTube de Luan e da dupla

Israel & Rodolffo e George Henrique & Rodrigo

Apresentação das duplas on-line, às 20h, no canal no YouTube de Israel e Rodolffo

Otto

Apresentação on-line, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Banda Malandragem S/A

Às 20h, a banda irá tocar samba, samba rock e MPB na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. 

Jeferson Ferrari

Apresentação ao vivo de pop rock e mpb, no Barzin da Eskina  (Rua Mestre Gomes, 780, Glória, Vila Velha). Sem cobrança de couvert. 

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes

8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

Dua Lipa 2054

Show on-line no site Live Show, às 21h. Valor: $ 18,50. 

Multicultural

7ª edição Festival Encontro Das Pretas

No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no YoutubeFacebookInstagram e Site. Confira a programação do dia:

Literatura

Encontros de Interrogação 2020

De 23 a 27 de novembro, o evento digital que debate a literatura estará disponibilizando depoimentos de autores no canal no YouTube do Itaú Cultural. Os depoimentos da sexta-feira serão: André Vallias (10h); Marcelino Freire (14h); Cristino Wapichana(18h).

Teatro

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

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