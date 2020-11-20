Luan Santana vai agitar a sexta-feira (27) com show live

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Cinema
Festival de Cinema de Vitória
De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.
Música
Luan Santana e Simone & Simaria
Live show, às 19h, no canal no YouTube de Luan e da dupla.
Israel & Rodolffo e George Henrique & Rodrigo
Apresentação das duplas on-line, às 20h, no canal no YouTube de Israel e Rodolffo
Otto
Apresentação on-line, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Banda Malandragem S/A
Às 20h, a banda irá tocar samba, samba rock e MPB na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10.
Jeferson Ferrari
Apresentação ao vivo de pop rock e mpb, no Barzin da Eskina (Rua Mestre Gomes, 780, Glória, Vila Velha). Sem cobrança de couvert.
Noitada Live com DJ Marcio Fernandes
Às 19h, no canal no YouTube do DJ.
8ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
Dua Lipa 2054
Show on-line no site Live Show, às 21h. Valor: $ 18,50.
Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Literatura
Encontros de Interrogação 2020
De 23 a 27 de novembro, o evento digital que debate a literatura estará disponibilizando depoimentos de autores no canal no YouTube do Itaú Cultural. Os depoimentos da sexta-feira serão: André Vallias (10h); Marcelino Freire (14h); Cristino Wapichana(18h).
Teatro
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.