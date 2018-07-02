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Bora Caparaó

Terceira edição do festival que reúne música, exibição de filmes, exposição de artesanato, cervejas artesanais e uma seleção de food trucks.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 16:28

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 16:28

Durante todos os dias da feira acontece feira de artesanato, Área kids, Unidade móvel do nosso crédito e sala do empreendedor, coleta de pilhas e baterias usadas, posto de coleta para doação de agasalhos, com DJ Arpini nos intervalos. O festival é aberto ao público e acontece entre sexta e domingo na Praça 6 de Janeiro, no centro de Alegre. 
Sexta  06/07
SOLAR MIGUEL SIMÃO
18h  Abertura Oficial do Bora Caparaó 2018
Exposição de Artes com Sadday Art
19h  Exibição de Curtas no Solar
PRAÇA 6 DE JANEIRO
21h  Marcelo Lemos
22h  Rodrigo Novo (foto)
0h  O Coelho e os cartolas
Sábado  07/07
SOLAR MIGUEL SIMÃO
17h - Lançamento do livro Realidade Perturbada, de KlausBerg Nippes Bragança
PRAÇA 6 DE JANEIRO
16h  Abertura: Atividades socioeducativas  Teatro de Fantoches
17h  Oficina com Sadday Art
18h  Dança infantil  arte dgaragem
19h  Batalha de RAP  Instinto Coletivo
20h  Thiago Vianna
21h30 - B Melão
23h  Polifonia
0h30  Irenne
Domingo  08/07
16h  Abertura: Atividades socioeducativas com Vinicius Cavati  Natureza Selvagem
17h  Teatro de rua  O Quintal de Histórias
18h  Show Sofia Marins Participante do programa The Voice Kids 2017
19h  Roda de Capoeira  Associação Reza Forte
20h  Marcos Tuim
22h - Encerramento Oficial do Evento
 

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