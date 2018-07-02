Durante todos os dias da feira acontece feira de artesanato, Área kids, Unidade móvel do nosso crédito e sala do empreendedor, coleta de pilhas e baterias usadas, posto de coleta para doação de agasalhos, com DJ Arpini nos intervalos. O festival é aberto ao público e acontece entre sexta e domingo na Praça 6 de Janeiro, no centro de Alegre.
Sexta 06/07
SOLAR MIGUEL SIMÃO
18h Abertura Oficial do Bora Caparaó 2018
Exposição de Artes com Sadday Art
19h Exibição de Curtas no Solar
PRAÇA 6 DE JANEIRO
21h Marcelo Lemos
22h Rodrigo Novo (foto)
0h O Coelho e os cartolas
Sábado 07/07
SOLAR MIGUEL SIMÃO
17h - Lançamento do livro Realidade Perturbada, de KlausBerg Nippes Bragança
PRAÇA 6 DE JANEIRO
16h Abertura: Atividades socioeducativas Teatro de Fantoches
17h Oficina com Sadday Art
18h Dança infantil arte dgaragem
19h Batalha de RAP Instinto Coletivo
20h Thiago Vianna
21h30 - B Melão
23h Polifonia
0h30 Irenne
Domingo 08/07
16h Abertura: Atividades socioeducativas com Vinicius Cavati Natureza Selvagem
17h Teatro de rua O Quintal de Histórias
18h Show Sofia Marins Participante do programa The Voice Kids 2017
19h Roda de Capoeira Associação Reza Forte
20h Marcos Tuim
22h - Encerramento Oficial do Evento