Bora Caparaó

Durante todos os dias da feira acontece feira de artesanato, Área kids, Unidade móvel do nosso crédito e sala do empreendedor, coleta de pilhas e baterias usadas, posto de coleta para doação de agasalhos, com DJ Arpini nos intervalos. O festival é aberto ao público e acontece entre sexta e domingo na Praça 6 de Janeiro, no centro de Alegre.