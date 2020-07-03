Biquini Cavadão exibirá show on-line na quinta-feira (09/07)

Lives Musicais
Biquini Cavadão
Às 20h, no canal no YouTube da banda. A live irá transmitir a gravação do show "Ilustre Guerreiro - Ao vivo", que deu origem ao último disco do grupo.
Lipe e Lyan
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação de Gui Santana.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor.
Fábio Pinel canta Vinicius de Moraes
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
Felipão
Ton Oliveira
Cody Simpson
Às 16h30, no perfil no Instagram da MTV Brasil. Em bate-papo com a apresentadora Bia Coelho e tocando alguns de seus sucessos.
Arrigo Barnabé
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Ana Canãs
Às 21h, no canal no YouTube da cantora. Tocando Belchior.
Bruna Caram- Live das parcerias
Às 18h, no canal no YouTube da cantora. No repertório canções com parceiros de Caram: Chico César; Roberta Sá; Zeca Baleiro; Pedro Luís; Paulo Novaes; Lucas Caram e Duda Brack. A live também irá contar com histórias de bastidores para vocês.
Onze:20
Às 21h, no perfil no Instagram da banda. A live será um bate-papo com a astróloga Tatiane Lisbon Papisa sobre a nova música do grupo: "O problema é que cê sabe".
Especial
Bate-papo da Jucutuquara
Às 20h30, no perfil da escola de samba no Instagram. Com Georgenes Muniz, Flavio Rafalski e Tarcio Bastos conversando sobre o tema "Perto não me canso de olhar".
Live de Cinema
Às 17h, no canal no YouTube do Festival Aruanda do audiovisual brasileiro e em seu Facebook. O cineasta Eliézer Rolim e o jovem diretor Edson Lemos serão os convidados para falar sobre “Primavera do cinema paraibano”. A mediação ficará por conta do professor Lúcio Vilar.
Apresentação de Dança online
Madeira, uma dança para meu pai
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a dançarina Morena Nascimento.