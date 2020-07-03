Biquini Cavadão exibirá show on-line na quinta-feira (09/07)

A live transmitirá a apresentação "Ilustre Guerreiro", gravada no Teatro Bradesco em São Paulo, no ano de 2018

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 14:46

Biquini Cavadão Crédito: Vinícius Mkochizuki

Lives Musicais 

Às 20h, no canal no YouTube da banda. A live irá transmitir a gravação do show "Ilustre Guerreiro - Ao vivo", que deu origem ao último disco do grupo.  

Lipe e Lyan

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação de Gui Santana. 

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor.  

Fábio Pinel canta Vinicius de Moraes

Cecitonio Coelho

Às 21h, no canal no YouTube do cantor

Felipão

Às 20h, no canal no YouTube do cantor

Ton Oliveira

Cody Simpson

Às 16h30, no perfil no Instagram da MTV Brasil. Em bate-papo com a apresentadora Bia Coelho e tocando alguns de seus sucessos. 

Arrigo Barnabé

Ana Canãs

Às 21h, no canal no YouTube da cantora. Tocando Belchior. 

Bruna Caram- Live das parcerias

Às 18h, no canal no YouTube da cantora. No repertório canções com parceiros de Caram: Chico César; Roberta Sá; Zeca Baleiro;  Pedro Luís; Paulo Novaes; Lucas Caram e Duda Brack. A live também irá contar com histórias de bastidores para vocês.

Onze:20

Às 21h, no perfil no Instagram da banda. A live será um bate-papo com a astróloga Tatiane Lisbon Papisa sobre a nova música do grupo: "O problema é que cê sabe". 

Especial 

Bate-papo da Jucutuquara

Às 20h30, no perfil da escola de samba no Instagram. Com  Georgenes Muniz, Flavio Rafalski e Tarcio Bastos conversando sobre o tema "Perto não me canso de olhar". 

Live de Cinema

Às 17h, no canal no YouTube do Festival Aruanda do audiovisual brasileiro e em seu Facebook. O cineasta Eliézer Rolim e o jovem diretor Edson Lemos serão os convidados para falar sobre “Primavera do cinema paraibano”.  A mediação ficará por conta do professor Lúcio Vilar. 

Apresentação de Dança online

Madeira, uma dança para meu pai

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a dançarina Morena Nascimento. 

