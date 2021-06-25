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Belluco irá agitar a terça-feira (29/06) com show live

Além da apresentação que contará com a participação de Tião Carreiro e Israel & Rodolffo, a programação terá peças virtuais

Publicado em 

25 jun 2021 às 14:43

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:43

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Belluco

O cantor traz a sua tradicional live de terça-feira, agora com a participação de Tião Carreiro e Israel & Rodolffo.  Sua transmissão ocorre às 21h, no canal no YouTube do artistaFacebook e Instagram

Cláudio Lins em MúsicAlmanaque

O artista apresenta o projeto em que passeia pelo universo do Teatro Musical no Brasil. Nesta terça-feira (29), a convidado é Victor Maia. A transmissão do espetáculo ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla

Marcelo Onofri e Edu Guimarães

A dupla apresenta o show "Acordiano", às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo

TEATRO

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

Insônia Titus Macbeth

Espetáculo virtual com dramaturgia de Sérgio Roveri e André Guerreiro Lopes. Temporada: 19 a 30 de junho, às 20h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla

A Vida de Galileu

O espetáculo virtual da Cia. Epílogo conta com texto de Bertold Brecht e adaptação de Luccas papp. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 60. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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