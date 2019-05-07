Bell Marques e Diogo Nogueira nesta sexta (10/05)

SHOW
Bell Marques
Show na festa “Diga Que Valeu”. Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 135 (meia/ 3º lote); R$ 270 (inteira/ 3º lote).
Diogo Nogueira
Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerquer, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 57,50 (pista/ meia) a R$ 700 (mesa ouro).
Moxuara
Com o show Flor de Maio, parte do projeto Cena Musical. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Paulinho Jequié e Cirinho Rio Doce
Com o show "Cantando os Brasis". Às 19h. Centro Cultural Nice Avanza. Rua João Francisco Calmom, 798, Araçá, Linhares. Entrada gratuita.
BALADA
Toro Club
Liv-E Club, com Capute & Moa, Like Me, Ricks e Brunelli. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (promocional).
Correria Music Bar
Wicca Abertura dos Portais. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (sem lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Psychogroove
Com as Terra Convexa, Malandragem S.A. e Thiago Ambrosio. Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Nano Viana
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Somente Márcia e Victor
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
AUDIOVISUAL
Cineclube Girl Power
Às 19h. Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
DANÇA
Vem dançar 6 Michael
Às 9h, às 14h e às 20h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.