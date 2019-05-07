Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Bell Marques e Diogo Nogueira nesta sexta (10/05)

Publicado em 

07 mai 2019 às 16:50

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 16:50

SHOW
Bell Marques é conhecido como o "cantor das multidões" Crédito: Fabio Cunha
Bell Marques
Show na festa “Diga Que Valeu”. Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 135 (meia/ 3º lote); R$ 270 (inteira/ 3º lote).
Diogo Nogueira Crédito: Marcos Hermes
Diogo Nogueira
Às 21h. Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerquer, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 57,50 (pista/ meia) a R$ 700 (mesa ouro).
Moxuara
Com o show Flor de Maio, parte do projeto Cena Musical. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Paulinho Jequié e Cirinho Rio Doce
Com o show "Cantando os Brasis". Às 19h. Centro Cultural Nice Avanza. Rua João Francisco Calmom, 798, Araçá, Linhares. Entrada gratuita.
BALADA
Toro Club
Liv-E Club, com Capute & Moa, Like Me, Ricks e Brunelli. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (promocional).
Correria Music Bar
Wicca Abertura dos Portais. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (sem lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Psychogroove
Com as Terra Convexa, Malandragem S.A. e Thiago Ambrosio. Às 21h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Nano Viana
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Somente Márcia e Victor
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
AUDIOVISUAL
Cineclube Girl Power
Às 19h. Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
DANÇA
Vem dançar 6 Michael
Às 9h, às 14h e às 20h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados