Bela Adormecida, nova exposição: confira os eventos de quarta (27)

CONCERTO
A Bela Adormecida
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com regência do maestro titular Helder Trefzger. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Ensaio Aberto
Com a Orquestra Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo. Às 14h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Mafuá. Às 18h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Forró Raiz. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Hangar Gastrobar
Léo Lima. Às 20h. Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99274-3949.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Rayanne Meira e Alan Venturin. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
LITERATURA
Encontro com o Escritor
Com Fernando Achiamé. Às 15h. Biblioteca Municipal de Vitória. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3381-6925.
MÚSICA AO VIVO
Wagner Rocha
Pop rock, parte do projeto “Som na Praça”. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
S4mbossa
No projeto “Quarta Sem Compromisso”. Às 20h. Bar Alambique. Av. Judith Leão Castelo, 480, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99742-5444.
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
EXPOSIÇÃO
Afinidades Afetivas
Itinerância da 33ª Bienal de São Paulo com obras de Alejandro Cesarco (Uruguai), Ana Prata (Brasil), Ben Rivers (Inglaterra), Bruno Dunley (Brasil), Bruno Moreschi (Brasil),Gunvor Nelson (Suécia), John Muller (Estados Unidos) & Richard Hoeck (Áustria), Rafael Carneiro (Brasil), Sara Ramo, (Espanha), Sofia Borges (Brasil), Vânia Mignone, Siron Franco (Brasil), além de uma coleção de máscaras. Abertura às 17h. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3636-1032. Até 30 de junho.