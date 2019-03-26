Bela Adormecida, nova exposição: confira os eventos de quarta (27)

Publicado em 

26 mar 2019 às 17:29

Publicado em 26 de Março de 2019 às 17:29

CONCERTO
Helder Trefzger é maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Kristina Gonçalves
A Bela Adormecida
Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), com regência do maestro titular Helder Trefzger. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Ensaio Aberto
Com a Orquestra Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo. Às 14h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Mafuá. Às 18h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Forró Raiz. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Léo Lima Crédito: Blue Films
Hangar Gastrobar
Léo Lima. Às 20h. Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99274-3949.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Rayanne Meira e Alan Venturin. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
LITERATURA
Encontro com o Escritor
Com Fernando Achiamé. Às 15h. Biblioteca Municipal de Vitória. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3381-6925.
MÚSICA AO VIVO
Wagner Rocha
Pop rock, parte do projeto “Som na Praça”. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
S4mbossa
No projeto “Quarta Sem Compromisso”. Às 20h. Bar Alambique. Av. Judith Leão Castelo, 480, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99742-5444.
Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira com samba de raiz Crédito: Bernardo Coutinho
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
EXPOSIÇÃO
Afinidades Afetivas Itinerância Vitória Crédito: Alejandro Cesarco
Afinidades Afetivas
Itinerância da 33ª Bienal de São Paulo com obras de Alejandro Cesarco (Uruguai), Ana Prata (Brasil), Ben Rivers (Inglaterra), Bruno Dunley (Brasil), Bruno Moreschi (Brasil),Gunvor Nelson (Suécia), John Muller (Estados Unidos) & Richard Hoeck (Áustria), Rafael Carneiro (Brasil), Sara Ramo, (Espanha), Sofia Borges (Brasil), Vânia Mignone, Siron Franco (Brasil), além de uma coleção de máscaras. Abertura às 17h. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3636-1032. Até 30 de junho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

