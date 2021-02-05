Cantora Jeanne Lima terá show exibido on-line na quarta-feira (10/02)

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SHOW
Banda Rosa's
Às 20h30, a banda apresentará live musical em seu perfil no Instagram e no Facebook. A apresentação da banda do sul será transmitida diretamente da cidade de Dois Irmãos, Santa Catarina.
Quarta de Raiz
Música ao vivo com Cecitonio Coelho (violão de 7 cordas e voz) ao lado de Rodrigo Nogueira (pandeiro de couro). Couvert: R$ 5. Apresentação a partir das 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868.
TEATRO
Segredo de Justiça
Espetáculo digital baseado na obra de Andréa Pachá, com dramaturgia de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaimg. Ingresso: R$ 5 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.