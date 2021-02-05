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Cantora Jeanne Lima terá show exibido on-line na quarta-feira (10/02)

A peça digital "Segredo de Justiça" também integra a programação cultural do dia, o espetáculo é baseado na obra de Andréa Pachá

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:23

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:23

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SHOW

Banda Rosa's

Às 20h30, a banda apresentará live musical em seu perfil no Instagram e no Facebook. A apresentação da banda do sul será transmitida diretamente da cidade de Dois Irmãos, Santa Catarina. 

Quarta de Raiz

Música ao vivo com Cecitonio Coelho (violão de 7 cordas e voz) ao lado de Rodrigo Nogueira (pandeiro de couro). Couvert: R$ 5. Apresentação a partir das 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868. 

Jeanne Lima

Show da artista cantando grandes sucessos do forró. O espetáculo será exibido às 20h, na TVE e suas redes sociais (InstagramFacebook YouTube). A atração faz parte da programação do "Festival de Verão sem Aglomeração", uma realização da TVE em parceria com a Secult-ES e a TVE Bahia.

TEATRO

Segredo de Justiça

Espetáculo digital baseado na obra de Andréa Pachá, com dramaturgia de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaimg. Ingresso: R$ 5 ou R$ 10. Venda: No site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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