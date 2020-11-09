Banda Francisco, El Hombre irá agitar a sexta-feira (13)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Música
Francisco, El Hombre
Live show, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana.
Savassi Festival
Programação gratuita on-line com shows de Jazz no canal no YouTube do evento:
Banda Crazy
Live show, às 20h, no canal no YouTube do músico Gabriel Skyline.
Sergio Rouver Saxofonista
O músico se apresenta ao vivo, às 20h, no Théo Bistrô (Rua Gastão Roubach, n 352, Praia da Costa, Vila Velha), tocando MPB e Internacionais. Couvert: R$ 15,00.
8ª edição do Festival de Música Erudita do ES
Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
Live Beijo de Judas - Carol Biazin
Às 19h, no canal no YouTube da cantora. Com participação do cantor Vitão.
Teatro
Cordel do Amor Sem Fim
Espetáculo digital com Helena Ranaldi; Patricia Gasppar; Débora Gomez, Luciano Gatti; e Rogério Romera. A transmissão será feita diretamente do palco Sesc Santana, às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 06, 13, 20 e 27 de novembro.
A Culpa
Espetáculo do Grupo Anônimos do Teatro integra a programção da 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. A peça será exibida on-line às 20h, no canal no YouTube da WB Produções.
Amar é Crime
Espetáculo teatral criado a partir da obra de Marcelino Freire, com atuação de Jônata Gonçalves. Às 20h, no canal no YouTube da Téspis Cia. de Teatro. Gratuito. Temporada: 13, 14 e 15 de novembro, às 20h