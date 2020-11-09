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Banda Francisco, El Hombre irá agitar a sexta-feira (13)

A agenda também contará com a programação on-line de jazz do Savassi Festival; confira locais e horários das atrações do dia

Publicado em 

09 nov 2020 às 14:31

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:31

A banda Francisco, El Hombre
A banda Francisco, El Hombre Crédito: Rodrigo Gianesi

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música

Francisco, El Hombre

Live show, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana. 

Savassi Festival

Programação gratuita on-line com shows de Jazz no canal no YouTube do evento:

Banda Crazy

Sergio Rouver Saxofonista

O músico se apresenta ao vivo, às 20h, no Théo Bistrô (Rua Gastão Roubach, n 352, Praia da Costa, Vila Velha), tocando MPB e Internacionais. Couvert: R$ 15,00.

8ª edição do Festival de Música Erudita do ES

Devido à pandemia do novo coronavírus, o festival está ocorrendo on-line, com concertos e debates sendo exibidos no canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:

Live Beijo de Judas - Carol Biazin

Às 19h, no canal no YouTube da cantora. Com participação do cantor Vitão. 

Teatro

Cordel do Amor Sem Fim

Espetáculo digital com Helena Ranaldi; Patricia Gasppar; Débora Gomez, Luciano Gatti; e Rogério Romera. A transmissão será feita diretamente do palco Sesc Santana, às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 06, 13, 20 e 27 de novembro. 

A Culpa

Espetáculo do Grupo Anônimos do Teatro integra a programção da 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. A peça será exibida on-line às 20h, no canal no YouTube da WB Produções.

Amar é Crime

Espetáculo teatral criado a partir da obra de Marcelino Freire, com atuação de Jônata Gonçalves. Às 20h, no canal no YouTube  da Téspis Cia. de Teatro. Gratuito. Temporada: 13, 14 e 15  de novembro, às 20h

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