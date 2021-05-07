Tunico da Vila se apresenta em live na quinta-feira (13/05)

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MÚSICA
Banda de Pau e Corta
O grupo de Recife, formado na década de 70, se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos.
Orquestra Afro-brasileira
Concerto virtual, às 19h, no canal no YouTube da Cultne.
VI Festival Voadora
Indo do dia 13 ao dia 15 de maio, o evento virtual traz lives sempre às 20h, no canal no YouTube e Instagram do festival. No total serão 12 atrações musicais, confira os artistas que se apresentam nesta quinta-feira (13): Duarte; Chorou Bebel; Bella Nogueira; Joabe Reis.
Tunico da Vila
O cantor se apresenta às 21h, no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória. A apresentação virtual celebra os 28 anos do Museu Capixaba do Negro Verônica Pas e faz parte da programação da Semana de Denúncia Contra o Racismo. No repertório estarão obras do artista que evidenciam a influência da cultura africana no samba
Kátya Teixeira
A artista se apresenta às 21h, em seu canal no YouTube, trazendo o show "Canções para Despertar".
I Festival Tradicionalidades
Até o domingo (16) o evento traz apresentações de grupos culturais das comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro on-line. As transmissões gratuitas ocorrem no site do festival. Confira a programação do dia:
Cecitônio Coelho
O artista se apresenta às 14h, na abertura live do SINASEFE IFES, no YouTube do sindicato. Quem acompanha o cantor é o também músico Saulo Santos
Anderson Ventura
O músico se apresenta ao vivo, às 17h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: 27 99626-3425.
João Pedro
O músico se apresenta às 19h30, em seu canal no YouTube. Ele traz o show Sons de Brazinho.
Serginho Oliveira
O músico se apresenta ao vivo no A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória), a partir das 12h. No repertório, sambas, MPB e internacionais. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.
TEATRO
A Última Virgem
Espetáculo virtual gravadado em 2019, com direção de Celso Jr. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e atuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$ 75. Venda: no site Sympla. Classificação: 12 anos.
Disque Q para Queer
Espetáculo virtual com dramaturgia de Euler Lopes e direção de Diogo Spinelli. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressa: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 13, 20 e 27 de maio, às 19h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 10 de maio até às 23h59 do dia 16 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Moléstia
Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla Bileto. Classificação Indicativa: 14 anos.
Entre Homens
Espetáculos virtuais com dramaturgia de Rogério Corrêa sobre revolução sexual gay na internet e homofobia. As transmissões ocorrem às 21h, no canal no YouTube "Entre Homens Online", até o dia 16 de maio.
Solano, Vento Forte Africano
Peça que retrata a trajetória do poeta pernambucaro Solano Trindade. Sua exibição gratuito ocorre no canal do YouTube da casa Poema, às 20h. Classificação Indicativa: 12 anos.
Ireti
Videoarte com direção de Ingrid Caroline Alecrim. Temporada: 13 a 16 de maio, às 20h. Sua transmissão gratuita ocorre no canal do YouTube da Cia. do Despejo. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
LITERATURA
Lançamento do livro "Doxa - brevíssimas opiniões não tão politicamente corretas sobre cinema, música, livros"
A obra de Francisco Grijó será lançada em live, às 19h30, no canal no YouTube da editora Cândida. O jornalista e também escritor José Roberto Santos Neves é convidado para o bate-papo com Grijó, quem faz a mediação é o editor Alfredo Andrade. O livro é uma seleção de crônicas publicadas Grijó em A Gazeta entre 2011 e 2015
CINEMA
Mostra África Contemporânea
A mostra de cinema virtual ocorre até o dia 15 de maio, na plataforma InnSaei.TV. O evento conta com uma programação exclusiva de filmes africanos premiados e inéditos. Cada filme exibido ficará 24 horas no ar de forma on-line e gratuita. A obra do dia é “Rafiki” (2018), do Quênial, com direção da Wanuri Kahiu.
DANÇA
Oficina de Dança Afro-brasileira
Os dançarinos Danilo dos Anjos e Thais Almeida trabalham com elementos base da Dança Afro-brasileira, contextualizando as noções históricas, estéticas e socioculturais. Além disso, eles apresentam elementos básicos da dança como posturas, posições e movimentos, buscando oferecer um referencial teórico e prático para alunos iniciantes e público interessado em geral. As transmissões ocorrem nos dias 13, 18 e 20 de maio, sempre às 19h, no perfil no Instagram @thelemact.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.