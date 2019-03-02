Baladas, shows e dança nesta sexta (8/03)

01 mar 2019 às 22:45

Publicado em 01 de Março de 2019 às 22:45

BALADA
Fluente
Noite Dellas. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Grrrrls. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Asiatika, especial BTS. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (50 primeiros); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Especial Dia das Mulheres, com a banda New Jersey. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (mulheres); R$ 15 (homens). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“As Indomáveis – Especial Dia da Mulher” com Bianca Védova e Rayanne Meira. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 23h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
SEEEXTA!, com Pedro & Lucas e Léo Lima. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTIVAL
7ª Expo Tattoo Vitória
Shows com Durap, às 15h e Dogmas MCs, às 18h30. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Entrada: de R$ 12,50 (dia/ meia) a R$ 60 (passaporte 3 dias/ inteira)
FESTA
Bota Dentro
Às 23h. Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99933-4278.
Clube do Forró
Edição Nostalgia. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.
DANÇA
Espetáculo "Moquear: Sem Receita" Crédito: Luara Monteiro/Divulgação
Moquear - Sem Receita
Solo de Yuriê Perazzini com direção de Ivna Messina. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

