Baladas nesta quarta (10/07)

ESPECIAL

Libre

Com apresentação de Dança Flamenca e exposição de esculturas da artista Alegria Falconi e convidados. Às 19h30. Espaço de Arte do Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516.

BALADA

Barrerito Chopperia

Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.

Felipe Brava. Crédito: Fillipe Leal - Divulgação

Wanted Pub

“Quartaneja” com Ivan & Matheus e Felipe Brava. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

Rodrigo Nogueira e Cecitonio Coelho Crédito: Bernardo Coutinho

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, especial João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3222-3074.

LITERATURA

Quarta Poética