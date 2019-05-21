Baladas, Flic-ES e Aldeia Sesc nesta quinta (23/05)

FESTIVAL

2º FestCine Pedra Azul

Mostra Competitiva Documentário e Exibições Especiais - Sessão Especial Melhor Idade e Sessão Itália. Às 9h. Hotel Bristol Vista Azul. BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Farofada. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.

Alan Venturin Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday”, com Willer Primavera, João Fellipe & Rafael e DJ Jess Benevides. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Fluente

Forreggae do Correria, com Isaac do Acordeon. Às 22h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3347-1512.

Liverpub Vitória

Dancing Day, com os DJs Margô Dalla e Fábio Carvalho. Às 21h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Berlin Room

FractaLL, Jeff, Brunelli, Lúcio Merçon. Às 22h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

FESTA

Quinta Clássica

Com Stones Cover. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

TEATRO

Pedra Crédito: Ignez Capovilla

Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019

Reflexões Cênicas da peça “7”. Às 17h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Com a peça Poison, da Dutra Cia de Dança (ES). Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750. Com o espetáculo “Pedra”, de Ivna Messina. Às 20h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

MÚSICA AO VIVO

Las Forasteras

Variado. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Larissa Veloso

Variado. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Grupo 3 Elementos

Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.

LITERATURA

6ª Feira Literária Capixaba

Mesas e palestras. Às 9h. Auditório do CCE. Palco aberto e lançamentos de livros. Às 9h. Tenda Literária. Contação de histórias, apresentações de dança e shows. Às 8h30. Tenda Cultural. Oficinas, shows musicais, teatro e palestra. Às 8h30. Tenda Jovem. Atividades infantais. Às 8h30. Tenda Espaço Lúdico. Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO

Cantilena para Joy

Exposição do artista e professor aposentado da Ufes Attilio Colnago com desenhos da figura humana feitos em grafite, que tiveram como referência as fotografias da americana Joy Goldkind. Abertura às 19h. Galeria de Arte Espaço Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-7853. Até 23 de agosto.

Ilustrações em Cena