Baladas, Flic-ES e Aldeia Sesc nesta quinta (23/05)

FESTIVAL
2º FestCine Pedra Azul
Mostra Competitiva Documentário e Exibições Especiais - Sessão Especial Melhor Idade e Sessão Itália. Às 9h. Hotel Bristol Vista Azul. BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada gratuita.
BALADA
Fluente
Farofada. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday”, com Willer Primavera, João Fellipe & Rafael e DJ Jess Benevides. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Fluente
Forreggae do Correria, com Isaac do Acordeon. Às 22h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 3347-1512.
Liverpub Vitória
Dancing Day, com os DJs Margô Dalla e Fábio Carvalho. Às 21h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Berlin Room
FractaLL, Jeff, Brunelli, Lúcio Merçon. Às 22h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
FESTA
Quinta Clássica
Com Stones Cover. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
TEATRO
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
Reflexões Cênicas da peça “7”. Às 17h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Com a peça Poison, da Dutra Cia de Dança (ES). Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750. Com o espetáculo “Pedra”, de Ivna Messina. Às 20h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
MÚSICA AO VIVO
Las Forasteras
Variado. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Larissa Veloso
Variado. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.
LITERATURA
6ª Feira Literária Capixaba
Mesas e palestras. Às 9h. Auditório do CCE. Palco aberto e lançamentos de livros. Às 9h. Tenda Literária. Contação de histórias, apresentações de dança e shows. Às 8h30. Tenda Cultural. Oficinas, shows musicais, teatro e palestra. Às 8h30. Tenda Jovem. Atividades infantais. Às 8h30. Tenda Espaço Lúdico. Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Cantilena para Joy
Exposição do artista e professor aposentado da Ufes Attilio Colnago com desenhos da figura humana feitos em grafite, que tiveram como referência as fotografias da americana Joy Goldkind. Abertura às 19h. Galeria de Arte Espaço Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-7853. Até 23 de agosto.
Ilustrações em Cena
Mostra com trabalhos do Grupo de Estudos em Ilustração com estudos sobre releases dos espetáculos apresentados na Aldeia Sesc Ilha do Mel 2018. Abertura às 19h30. Espaço Expositivo Carlo Crepaz, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Visitação: de terça a domingo, das 11h às 20h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750. Até 16 de junho.