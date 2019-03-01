Baladas, festas e carnaval: Confira os destaques desta sexta (1/03)

CARNAVAL
Carnaval Anchieta 2019
Banda Agitaê e Musical Prateado. Às 21h. Centro, Anchieta. Banda Prestígio e Tropical Brasil. Às 20h. Balneário de Ubu, Anchieta. Barrozinho. Às 21h. Balneário de Castelhanos, Anchieta. Talentos e Pele Morena. Às 21h. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Aberto ao público.
Carnaval Aracruz 2019
Paullo Eduardo e Agitu´s. Às 19h30. Barra do Sahy, Aracruz. EngeSamba, Amanda e Banda, e Sambolada. Às 19h. Santa Cruz, Aracruz. Aberto ao público.
BALADA
Fluente
Blecaute Folia. Às 21h. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Cansei do Bloquinho. Às 23h. Entrada: R$ 10 (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Tropicool. Às 22h. Entrada: R$ 10 (100 primeiros fantasiados); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Rian e Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Correria Music Bar
Carna-Forró do Correria, com Forró Raiz e Amanda Requião. Às 22h. Entrada: gratuito (fantasiados); R$ 10 (não-fantasiados). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Toro
Congrats. Às 23h. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 30 (1º lote). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória.
Embrazado
Baile Voador 2019, com Bloco do Sargento Pimenta, Zé Maholics, Caixadá, Som de Fogueira e Bota Som. Às 21h. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória.
Spirito Jazz
Banda Kaza das Prima. Às 20h. Entrada: R$ 20. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-0860.
Vitrine Music Bar
Vitrine Folia, com Pedro & Lucas. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Bekoo das Pretas
Edição Balangaraba. Às 21h. Quadra da Novo Imperio. Av. Santo Antônio, 301, Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoíra, Vitória. Entrada: R$ 20.
Grande Baile Imperial
Com Banda Malacaxeta, Charanga do Zé e DJs Andre Felix e Magrin de Manhu. Às 22h. Terraço Rosário Bar. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25.
Abre-alas
Com a banda 522. Às 21h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
MÚSICA AO VIVO
Seu Valdi
Às 20h. Guapa. Av. Pinheiro Junior, 69, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim. Couvert: R$ 5. Informações: (28) 99942-0228.
Daniel Cypreste
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Banda AR3
Variado. Às 21h. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (21) 96478-0527.