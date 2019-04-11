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Baladas e teatro neste domingo (14/04)

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 20:38

Publicado em 

11 abr 2019 às 20:38
FESTIVAL
ExpoSul Rural
José Antônio; e Jessé Pimenta. Às 11h30. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
BALADA
Fluente
Arrastapé da Ilha, com Raízes do Sertão (SP). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3347-1512.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia, Breno & Bernardo e DJ Jean Du PCB. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
MÚSICA AO VIVO
Bel Villela
Samba rock. Às 13h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99638-3345.
TEATRO
Ele Ainda Está Aqui
Com direção de Silvio Guindane e estrelada por Emilio Dantas. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira).
Moana Crédito: Heloisa Drumond
Moana
Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Aloka 8
Peça da Personalidade Cia Teatral. Às 9h e às 14h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

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