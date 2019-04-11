Baladas e teatro neste domingo (14/04)

FESTIVAL

ExpoSul Rural

José Antônio; e Jessé Pimenta. Às 11h30. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Raízes do Sertão (SP). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3347-1512.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia, Breno & Bernardo e DJ Jean Du PCB. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

MÚSICA AO VIVO

Bel Villela

Samba rock. Às 13h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99638-3345.

TEATRO

Ele Ainda Está Aqui

Com direção de Silvio Guindane e estrelada por Emilio Dantas. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira).

Moana Crédito: Heloisa Drumond

Moana

Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Aloka 8