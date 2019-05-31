Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Baladas e musical infantil neste domingo (02/06)

Publicado em 

31 mai 2019 às 13:35

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 13:35

SHOW
Liandro do Forró
Lançamento do CD “A Pegada Diferente”, abertura com Os Coradini e Edson Mineiro & Goiano. Às 14h. Fazenda Imperial Pitty Lampier. Rota Imperial, Domingos Martins. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99969-9150.
ESPECIAL
Formemus 2019
Palestras, workshops e painéis, a partir das 13h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.
BALADA
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Barrerito Chopperia
Nesse Clima, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance e DJ Márcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Casa da Gruta
Dominguera Dub. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.
FESTA
Afonsoclaudense Ausente 2019
Shows com Adelandre, Douglas & Thiago e Pedro Soberano. Às 17h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.
25ª Festa da Clube do Cavalo
Musical Prateados. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.
Festa de Caboclo Bernardo
Apresentação individual de bandas de congo, às 10h e às 14h. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.
Tardezinha do Let’s 360°
Com Junto & Misturado, Sheep DJ. Às 17h. Let’s Vitória. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
Trio Maracá Crédito: Wagner Mendes
Forró 40 Graus
Com Trio Maracá e Arrumadinho 40 Graus. Às 19h. Quintalzinho do Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20h (após 20h). Informações: (27) 99818-2045.
TEATRO
O Mágico de Oz
Espetáculo da Dourado Produções & Eventos. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados