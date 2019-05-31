Baladas e musical infantil neste domingo (02/06)

SHOW

Liandro do Forró

Lançamento do CD “A Pegada Diferente”, abertura com Os Coradini e Edson Mineiro & Goiano. Às 14h. Fazenda Imperial Pitty Lampier. Rota Imperial, Domingos Martins. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99969-9150.

ESPECIAL

Formemus 2019

Palestras, workshops e painéis, a partir das 13h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.

BALADA

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Nesse Clima, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance e DJ Márcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Casa da Gruta

Dominguera Dub. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.

FESTA

Afonsoclaudense Ausente 2019

Shows com Adelandre, Douglas & Thiago e Pedro Soberano. Às 17h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.

25ª Festa da Clube do Cavalo

Musical Prateados. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.

Festa de Caboclo Bernardo

Apresentação individual de bandas de congo, às 10h e às 14h. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.

Tardezinha do Let’s 360°

Com Junto & Misturado, Sheep DJ. Às 17h. Let’s Vitória. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

Trio Maracá Crédito: Wagner Mendes

Forró 40 Graus

Com Trio Maracá e Arrumadinho 40 Graus. Às 19h. Quintalzinho do Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20h (após 20h). Informações: (27) 99818-2045.

TEATRO

O Mágico de Oz