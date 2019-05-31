Baladas e musical infantil neste domingo (02/06)

SHOW
Liandro do Forró
Lançamento do CD “A Pegada Diferente”, abertura com Os Coradini e Edson Mineiro & Goiano. Às 14h. Fazenda Imperial Pitty Lampier. Rota Imperial, Domingos Martins. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99969-9150.
ESPECIAL
Formemus 2019
Palestras, workshops e painéis, a partir das 13h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.
BALADA
Barrerito Chopperia
Nesse Clima, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance e DJ Márcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Casa da Gruta
Dominguera Dub. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.
FESTA
Afonsoclaudense Ausente 2019
Shows com Adelandre, Douglas & Thiago e Pedro Soberano. Às 17h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.
25ª Festa da Clube do Cavalo
Musical Prateados. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.
Festa de Caboclo Bernardo
Apresentação individual de bandas de congo, às 10h e às 14h. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.
Tardezinha do Let’s 360°
Com Junto & Misturado, Sheep DJ. Às 17h. Let’s Vitória. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
Forró 40 Graus
Com Trio Maracá e Arrumadinho 40 Graus. Às 19h. Quintalzinho do Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20h (após 20h). Informações: (27) 99818-2045.
TEATRO
O Mágico de Oz
Espetáculo da Dourado Produções & Eventos. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.