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Baladas e música ao vivo nesta quarta (28/08)

Publicado em 

28 ago 2019 às 16:04

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 16:04

FESTIVAL
Festival Lacração
Oficinas e mesas de debate. Às 9h. Museu Capixaba do Negro, Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Jardel e convidados. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Quarta do Futebol com Nesse Clima e DJ JR. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 5 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Bruno Macedo e Alan Venturin. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Alan Venturin Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
MÚSICA AO VIVO
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.
rodrigo e cecitonio Crédito: LINO FELETTI
Banda Soul
Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

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