Baladas e festas nesta quinta, véspera de feriado (18/04)

BALADA
Wood’s Vitória
Higino & Gabriel, André Lemos, DJ Bero e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Toro Club
E-Clypse, com Álice, Bahuan, BlackSun, Edjie, Homero e Skull Rabitt. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (1º lote).
Fluente
Sou Santa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Party Porn. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Alan Venturin e Felipe Brava. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub e show da banda Match Rock. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com João Vitor do Acordeon. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Vitrine Music Bar
Com Pedro & Lucas, JV de Vila Velha, Claudio Ponttes, DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515
FESTA
Forró do 106
Com Bemtivi, Mafuá e Gustavo Pingo. Às 23h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Informações: (27) 3227-9119.
Mantra Vs Impressora Festival
Com Terra Convexa e Dhumavati. Às 21h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99265-0686.
MÚSICA AO VIVO
Nos tempos do Wunderbar Kaffee
Com Victor Humberto, Almir Paulo e Sérgio Rouver. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Rauta e Banda
Projeto “Axé de Mesa”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Anderson Ventura
Variado. Às 20h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.