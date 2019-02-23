Baladas e carnaval neste sábado (02/03)

CARNAVAL
Carnaval Anchieta 2019
Banda Mc6 e Pele Morena. Às 22h. Centro, Anchieta. Santarens e Cadilac de Luxo. Às 20h. Balneário de Ubu, Anchieta. Marcelo Ribeiro e Banda Neon. Às 20h. Balneário de Castelhanos, Anchieta. New Place e Tomaê. Às 21h. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Aberto ao público.
Carnaval Aracruz 2019
Projeto X, Allan Resende e Comichão. Às 19h30. Barra do Sahy, Aracruz. BillyBand, Axé Uai e Laura Viana e Banda NewShow. Às 19h. Santa Cruz, Aracruz. Barra do Sahy, Aracruz. Aberto ao público.
Carnaval de Cachoeiro
Kê Swing Bom e Projeto Feijoada. Às 19h. Domingo. Banda Auge. Às 21h30. Praça de Fátima. Av. Beira-Rio, 1, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Bailinho kids
Às 13h. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Matinê do Mestre
Bailinho infantil. Às 15h. Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Mamãe, posso ir?
Às 15h. Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
BALADA
Bolt
2K Karnaval. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Indie Folia. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros fantasiados); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Baile Das Sereias. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Embrazado
Bloco Fica Comigo. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira).
Correria Music Bar
Ressaca do Carnarock, com Rocket King e Mustang 66. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Cafe de La Musique
Fica Comigo em Guarapari. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira).
Moke Beach House
Com Chemical Disco e Slow Sense. Às 23h. Rua Castelo, 18, Guarapari. Entrada: R$ 20 (pista); R$ 60 (backstage). Informações: (27) 99730-4903.
Thale Beach
Claptone (ALE) e Fancy Inc. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 80. Informações: (27) 99276-2942.
FESTA
Carnavrau
Às 21h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Entrada: R$ 5 (antecipado); R$ 10 (portaria).
Baile de Máscaras - Vai que Gama
Com a banda Sassarico, na Casa de Bamba, Du Balaio, no Doca 183, e Malacaxeta, no Grappino RangoBar. Às 18h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (para as três casas).
Carnaval no PARQUE
Se dá, Odara!. Às 14h. Entrada gratuita. Domingo. HajAxé, com Xá da Índia e Puã Elétrica. Às 14h. Entrada: R$ 10 (até 15h); R$ 15 (após 15h). Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Informações: (27) 3207-3446.
MÚSICA AO VIVO
Ana Diene
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Filipe Villanova
Às 13h. Restaurante Rosa Náutica. Av. das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345.