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Festa

Balada sertaneja em Cariacica na terça (15/10)

As duplas Rian & Rodrigo e Breno & Bernardo se apresentam no Barrerito como parte da festa "Terça-feira sem Lei"

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 16:55

Publicado em 

14 out 2019 às 16:55
Breno e Bernardo Crédito: Rafael Nick

Quando?

Dia 15 de outubro de 2019, terça, às 19h.

Onde?

Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto?

Entrada gratuita.

Informações:

(27) 99810-4312.

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