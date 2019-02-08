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Balada e música de graça nesta quinta (14/02)

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:56

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:56

BALADA
Fluente
Farofada. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Flame Pré-Carnaval. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Quinta disco com Flávio Nunes. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Trio Clandestino Crédito: Vimont
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Trio Clandestino. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
João Fellipe e Rafael Crédito: Amós Rodrigues
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Felipe Ribeiro, João Fellipe & Rafael e DJ Bero Costa. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204
FESTA
Pr'ismos Crédito: Isabella Hoffman
3x3
Com A Banda Cósmica, Pr'ismos e Komarov. Às 21h. Bar do Mãozinha. Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Tamiris Casotto
MPB e pop internacional. Às 18h30. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3325-2243.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime. K4, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.
Duo Avarandado Crédito: Eloá Eler

Duo Avarandado
Com Dora Dalvi e Júlia Papel, samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7.
Douglas Lopes Crédito: Lucas Abboudib
Douglas Lopes
Rock, pop e indie. Às 19h. Ilha do Caranguejo. Rua Alcíno Pereira Netto, 570, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 4. Informações: (27) 3395-0244.
Samba Amigo
Samba de raiz e bossa nova. Às 19h30. Quiosque Marlim Azul (11). Av José de Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99987-9410.1

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