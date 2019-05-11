André Prando e Edy Star nesta terça (14/05)

SHOW

Sociedade Grã Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10

Com participação Edy Star. Às 20h. Teatro Universitário Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.

André Prando Crédito: Bernardo Firme/Divulgação

André Prando

Apresentando o disco “Voador”, parte do projeto “TAS - Terça de Artes no Sesi". Às 20h30. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTA

Suspeitos na Mira Crédito: Diego Capelete

Som de Fogueira

Com Soltos & Prensados e Suspeitos na Mira. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.

BALADA

Wanted Pub

"Terça Prime", com Bianca Védova e Mateus Matos & Murilo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

AUDIOVISUAL

Disque Quilombola Crédito: David Reeks

Cineclube Afoxé

Parte do projeto “Cinema na Biblioteca”, com a exibição do filme “Disque-quilombola”, de David Reeks. Às 9h. Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO

Convergências Crédito: Maria Toscano

Convergências