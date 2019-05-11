André Prando e Edy Star nesta terça (14/05)

SHOW
Sociedade Grã Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10
Com participação Edy Star. Às 20h. Teatro Universitário Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.
André Prando
Apresentando o disco “Voador”, parte do projeto “TAS - Terça de Artes no Sesi". Às 20h30. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTA
Som de Fogueira
Com Soltos & Prensados e Suspeitos na Mira. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
BALADA
Wanted Pub
"Terça Prime", com Bianca Védova e Mateus Matos & Murilo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
AUDIOVISUAL
Cineclube Afoxé
Parte do projeto “Cinema na Biblioteca”, com a exibição do filme “Disque-quilombola”, de David Reeks. Às 9h. Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Convergências
Exposição coletiva com obras dos artistas Andre Magnago, Cacá Miled Celso José, Didico, Jeveaux, Júnior Bitencourt, Maria Toscano e Monica Nitz, que têm em comum a paixão pelas cores fortes, a pintura gestual e o expressionismo abstrato. Abertura às 19h. Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 19h às 23h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516. Até 26 de junho.