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André Prando e Edy Star nesta terça (14/05)

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:29

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:29

SHOW
Sociedade Grã Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10
Com participação Edy Star. Às 20h. Teatro Universitário Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.
André Prando Crédito: Bernardo Firme/Divulgação
André Prando
Apresentando o disco “Voador”, parte do projeto “TAS - Terça de Artes no Sesi". Às 20h30. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTA
Suspeitos na Mira Crédito: Diego Capelete
Som de Fogueira
Com Soltos & Prensados e Suspeitos na Mira. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
BALADA
Wanted Pub
"Terça Prime", com Bianca Védova e Mateus Matos & Murilo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
AUDIOVISUAL
Disque Quilombola Crédito: David Reeks
Cineclube Afoxé
Parte do projeto “Cinema na Biblioteca”, com a exibição do filme “Disque-quilombola”, de David Reeks. Às 9h. Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Convergências Crédito: Maria Toscano
Convergências
Exposição coletiva com obras dos artistas Andre Magnago, Cacá Miled Celso José, Didico, Jeveaux, Júnior Bitencourt, Maria Toscano e Monica Nitz, que têm em comum a paixão pelas cores fortes, a pintura gestual e o expressionismo abstrato. Abertura às 19h. Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 19h às 23h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516. Até 26 de junho.

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