Ana Carolina participa de live musical na terça-feira (10)

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Lives Musicais
Ana Carolina e João Marcello Bôscoli
Bate-papo e música. Às 20h, no perfil no Instagram @teatrobradesco.
Savassi Festival
Programação gratuita com shows de Jazz no canal no YouTube do evento:
Teatro
Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 03, 10, 17 e 24 de novembro, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Helena Blavatsky, A voz do Silêncio
Monólogo com interpretação de Beth Zalcman e texto original de Lúcia Helena Galvão sobre a escritora e filósofa Helena Blavatsky. Às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30 ; R$ 60. Venda: No site Sympla.