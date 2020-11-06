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Ana Carolina participa de live musical na terça-feira (10)

A programação também contará com o espetáculo digital "Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade", com a atuação de Deo Garcez e Soraia Arnoni

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:48

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:48

A cantora Ana Carolina no videoclipe
A cantora Ana Carolina no videoclipe "Não Tem No Mapa" Crédito: Reprodução/YouTube

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Lives Musicais

Ana Carolina e João Marcello Bôscoli

Bate-papo e música. Às 20h, no perfil no Instagram @teatrobradesco

Savassi Festival

Programação gratuita com shows de Jazz no canal no YouTube do evento:

Teatro

Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade

Espetáculo on-line com texto  e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 03, 10, 17 e 24 de novembro, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. 

Helena Blavatsky, A voz do Silêncio

Monólogo com interpretação de Beth Zalcman e texto original de Lúcia Helena Galvão sobre a escritora e filósofa Helena Blavatsky. Às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30 ; R$ 60. Venda: No site Sympla.

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