Aline Pignaton apresenta show na Praia do Canto na sexta (11/10)

Quando?
Dia 11 de outubro de 2019, sexta, às 20h.
Onde?
244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
R$ 30.
Informações:
(27) 99502-0244.
Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 12:49
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