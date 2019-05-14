Alcione no Botecão neste sábado (06/07)

SHOW

Garotos Podres & Dance of Days

Abertura com Whatever Happened to Baby Jane, Fúria do Zigoto e Ravengar. Às 20h. Di Jorge Santana Music Bar. Rua Santa Marta, 8, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 35 (2º lote); R$ 40 (portaria).

Nando Reis Crédito: Carol Siqueira

Nando Reis

Parte da turnê “Esse Amor Sem Preconceito”. Às 22h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Ingressos: de R$ 80 (pista/ meia) a R$ 260 (mesa ouro/ individual).

Roupa Nova

Turnê Preparatória de 40 anos. Às 22h30. Conceição Hall. Av. José Tesch, Bairro Colina, Linhares. Entrada: de R$ 80 (VIP/ meia solidário) a R$ 460 (frontstage/ inteira).

João Gustavo e Murilo

Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 33 (meia); R$ 66 (inteira).

Matanza Inc

Abertura com Lady Lauren, Luto e Guitarria. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 98116-3325.

FESTIVAL

Alcione Crédito: Ricardo Nunes

Botecão Vitória

Final da Roda de Boteco 2019. Com shows de Samba de Quintal e Alcione. Às 14h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira).

Arraiá do Degusta

Com João Vitor do Acordeon & Banda e Overphone. Às 20h. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

3º Festival de Forró e Carne de Sol

Com bandas finalistas e Márcia Fellipe. Às 20h. Parque de Exposições de Montanha. Montanha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99928-6804.

BALADA

Bolt

KoolKidz. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Fluente

Se Joga nas férias. Às 16h. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (até 21h). De Férias com o Ex Vitória. Às 21h. Entrada: R$ 30. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Stone Pub

Asiatika (Monsta X). Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (30 primeiros com camisa de k-pop, anime ou de cosplay); R$ 10 (após os 30 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Mikaelly Lahass e João Paulo Araújo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Wood’s Vitória

Higino & Gabriel, André Lemos, DJ Bruno Fischer e Jess Benevides. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Dione & Thiago, Allan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Liverpub Vitória

Tributo a Amy Winehouse com Kessy Borges e banda Soul Mates. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Spellunca Music House

Com Tributo a Charlie Brown Jr, com O Magnata, abertura com Paulo Tubarão. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.

FESTA

MAZE

Com RNLD, Cashu (SP), Carol Mattos (MG), AndaLUZ, DJ Vayu, Jess Benevides, Mario Sileno, Lobato, Vayú e Paolla B. Às 12h. Rua Thereza Zanoni Caser, 155, Pontal de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 120 (meia); R$ 240 (inteira).

Bekoo das Pretas

Arraiá do Bekoo, com os DJs Sistah Ilú, Toró, AlôPrando e Gegeo. Às 22h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoíra, Vitória. Entrada: R$ 15 (2º lote); R$ 25 (portaria).

Forró de Vila Velha

Com Edson Duarte (AL) e Trio Arrumadinho. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98886-9755.

Arraiá Montserrat

Show com Lara Laiber. Às 18h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer de Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

MÚSICA AO VIVO

Mirano Schuler e banda

Com o show “Volta ao Mundo”. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Marcos Coco

Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Banda 522 Crédito: Bárbara Bueno

Banda 522

Especial Vinicíus de Moraes. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.

Anderson Ventura

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Clube Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 99774-3554.

Artur Nogueira e Banda

Variado. Às 20h. Mata da Serra Gourmet. Av Jacuném, Mata da Serra, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99956-0237.

TEATRO

Chet Baker Apenas um Sopro Crédito: Victor Lemini

Chet Baker, Apenas Um Sopro

Peça de Sérgio Roveri, com Paulo Miklos. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Papai é uma Piada

Stand-up de Matheus Ceará. Às 20h. Teatro Pitágoras. Rua Cap. José Maria, 250, Araçá,Linhares. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).

Alguém me explica o mundo

Stand-up de Renato Albani. Às 21h. Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: de R$ 44 (setor B/ meia) a R$ 99 (setor A/ inteira).

Cadê o meu dinheiro que estava aqui 2

Às 19h30. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

AUDIOVISUAL

Os que esperam