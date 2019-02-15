Abertura de exposições nesta segunda (18/02)

EXPOSIÇÃO
Alfanumérica
Exposição de Vanessa Xavier na qual a artista usa números e letras e quebra a relevância desses elementos como símbolos gráficos e os transforma em símbolos imagéticos. Café Bamboo. Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3315-9204. Até 18 de maio.
Videografias do Corpo
Mostra de vídeos que se atenta às possibilidades de remodelação do corpo sociopolítico, corpos invisibilizados que através do dispositivo do vídeo ganham novas superfícies e potências de comunicação e reconhecimento. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h as 18h; sábado, das 13h as 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 23 de fevereiro.