Abertura de exposições nesta segunda (18/02)

Exposição de Vanessa Xavier na qual a artista usa números e letras e quebra a relevância desses elementos como símbolos gráficos e os transforma em símbolos imagéticos. Café Bamboo. Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3315-9204. Até 18 de maio.

Mostra de vídeos que se atenta às possibilidades de remodelação do corpo sociopolítico, corpos invisibilizados que através do dispositivo do vídeo ganham novas superfícies e potências de comunicação e reconhecimento. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h as 18h; sábado, das 13h as 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 23 de fevereiro.