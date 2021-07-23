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A terça-feira (27/07) terá live de Thiago Espírito Santo

Além da apresentação do contrabaixista de São Paulo, a programação também conta com show virtual de Claudio Lins

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:05

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:05

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Claudio Lins em MúsicAlmanaque

O artista apresenta o projeto em que passeia pelo universo do Teatro Musical no Brasil. Nesta terça-feira (27), a convidada é Mirna Rubim. A transmissão do espetáculo ocorre às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla

Thiago Espírito Santo

O contrabaixista apresenta a live instrumental do Sesc em Casa da semana. A apresentação ocorre às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

LITERATURA

80 Anos da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim

Em homenagem ao seu aniversário, a biblioteca terá programação cultural de 26 a 30 de julho. A agenda do dia tem "Encontro com o Escritor", com Anaximandro Amorim e Caco Appel, às 19h, no canal no YouTube do Viagem pela Literatura. 

TEATRO

O Sonho de G.

Espetáculo virtual com direção de Martha Kiss Perrone e atuação de Amanda Lyra ao lado de André Lu. Integrando a programação do 7º Festival Midrash de Teatro, a peça-filme será transmitida às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: livre. Duração: 75 minutos. 

O Cão de Kafka

Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Sal

Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada:28 de julho a 12 de agosto, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

DANÇA

Swing Era

Espetáculo virtual com direção de Renato Lopes. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 48 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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