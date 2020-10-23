A terça-feira (27) terá espetáculo digital com atuação de Vanessa Gerbelli

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Teatro
Sombras no Final da Escadaria
Monólogo com atuação de Vanessa Gerbelli, texto de Luis Carlos Góes e direção de Amir Haddad. O espetáculo on-line será exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 17h. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 6, 13, 20 e 27 de outubro. Classificação: 16 anos.
Live Musical
Teresa Cristina
Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora faz lives diariamente durante a pandemia.
Yaniel Matos Trio
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. A live, que será transmitida direto do palco do Sesc Consolação, faz parte da programação semanal #emcasacom sesc.
Dança
Na Contenção - Primeiro Olhar
Apresentação da Cia Híbrida que compõe da programação semanal #emcasacomsesc. Às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: