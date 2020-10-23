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Agenda

A terça-feira (27) terá espetáculo digital com atuação de Vanessa Gerbelli

"Sombras no Final da Escadaria" retrata a história de uma atriz fazendo teatro independente em um Brasil que não privilegia a cultura; confira a programação

Publicado em 

23 out 2020 às 17:16

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:16

Vanessa Gerbelli
Vanessa Gerbelli Crédito: Reprodução/ Facebook Vanessa Gerbelli

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Teatro 

Sombras no Final da Escadaria

Monólogo com atuação de Vanessa Gerbelli, texto de Luis Carlos Góes e direção de Amir Haddad. O espetáculo on-line será exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 17h. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 6, 13, 20 e 27 de outubro. Classificação: 16 anos.

Live Musical

Teresa Cristina

Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora faz lives diariamente durante a pandemia. 

Yaniel Matos Trio

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. A live, que será transmitida direto do palco do Sesc Consolação, faz parte da programação semanal #emcasacom sesc. 

Dança

Na Contenção - Primeiro Olhar

Apresentação da Cia Híbrida que compõe da programação semanal #emcasacomsesc. Às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

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