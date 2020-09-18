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A terça-feira (22) contará com a peça on-line "Ímpeto"

A programação também terá bate-papo literário da escritora Lívia Corbellari com o autor de "Quiche", João Chagas

Publicado em 

18 set 2020 às 17:18

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:18

Lena Brito e Hamilton Vaz Pereira
Lena Brito e Hamilton Vaz Pereira Crédito: Cristina Granato / Divulgação

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Lives Musicais 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram Facebook do cantor.  A live estará arrecadando doações para o projeto "O Bem que Contagia". 

Teresa Cristina

Teatro

Ímpeto

Peça on-line com atuação de Lena Brito e Hamilton Vaz Pereira. Às 17h, no Zooom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10; R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. 

Literatura

Live Livros Por Lívia - "O cotidiano e o fantástico na literatura"

A escritora e jornalista Lívia Corbellari irá fazer um bate-papo com o autor João Chagas, escritor de "Quiche", sobre a criação de novos universos na literatura. A live também contará com resenha da obra. Será às 19h, no YouTube e Facebook da Secult ES, podendo ser vista também na TVE.

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