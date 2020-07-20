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A terça-feira (21) terá show on-line da cantora Patricia Bastos

Live com apresentação de dança com Jussara Miller também está na programação; confira a agenda

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:23

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:23

A cantora de Macapá Patrícia Bastos fará show online na terça-feira (21)
A cantora de Macapá Patricia Bastos fará show online na terça-feira (21) Crédito: Gal Oppido/Divulgação

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Patricia Bastos e Dante Ozzetti

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. A live será um arraiá em prol do projeto O Bem Que Contagia.  

Teresa Cristina

Jazz Sinfônica e Carlinhos Brown

Lion Jump e Mayara Camili

Às 20h, no canal no YouTube Birita Brasil. A programação do projeto Palco Birita Brasil ocorrerá todas as terças-feiras, trazendo diferentes atrações. 

Banda Mato Seco e João Suplicy

Frank Aguiar

Belluco

Apresentação de Dança Online

Proximidade Um Olhar Para o Avesso

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a dançarina Jussara Miller. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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