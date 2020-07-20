A terça-feira (21) terá show on-line da cantora Patricia Bastos

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Lives Musicais
Patricia Bastos e Dante Ozzetti
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. A live será um arraiá em prol do projeto O Bem Que Contagia.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Jazz Sinfônica e Carlinhos Brown
Às 21h, no canal no YouTube da TV Cultura.
Lion Jump e Mayara Camili
Às 20h, no canal no YouTube Birita Brasil. A programação do projeto Palco Birita Brasil ocorrerá todas as terças-feiras, trazendo diferentes atrações.
Banda Mato Seco e João Suplicy
Às 20h, no Twitch da banda Mato Seco.
Frank Aguiar
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor.
Belluco
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Apresentação de Dança Online
Proximidade Um Olhar Para o Avesso
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a dançarina Jussara Miller.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma: