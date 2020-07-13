A terça-feira (14/07) terá show live da banda Som de Fogueira

Lives Musicais
Paula Lima
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Ayrton Montarroyos
Às 19h, no canal no YouTube da Kuarup Produtora.
Outras Frequências
Às 19h, no canal no YouTube da banda.
Som de Fogueira
Às 20h, no canal no YouTube da banda. A apresentação será o pré-lançamento do EP “Som de brasileira”.
Cecitonio Coelho- Solidária
Às 21h, no perfil no canal no YouTube do cantor. Tocando Clube da Esquina. Arrecadando doações para o projeto O Bem que Contagia.
Leo Russo
Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
SambaLive
Às 20h, no canal no YouTube da rádio FM O Dia. Com a participação de Gab D' Paula, Grupo Nascente e Suel.
Apresentação de Dança Online
Solos de Laje
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o dançarino Márcio Greyk.
Live Literária
Uma Conversa sobre Roque Ferreira
Às 19h, no perfil no Instagram da Editora Cousa. O bate-papo terá sua mediação feita por Marcos Ramos. Como convidados contará com a participação de: Ana Dan; Fabiana Cozza; J. Velloso; Pedro Miranda; e Roberta Nistra.