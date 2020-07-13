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A terça-feira (14/07) terá show live da banda Som de Fogueira

A programação também irá contar com as apresentações online de Paula Lima e Ayrton Montarroyos

Publicado em 

13 jul 2020 às 16:42

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:42

Cantora Juana Zanchetta ao falo da banda Som de Fogueira
 Banda Som de Fogueira ao lado da cantora Juana Zanchetta  Crédito: Divulgação/ Diogo Cypriano

Lives Musicais 

Paula Lima

Ayrton Montarroyos

Outras Frequências

Às 19h, no canal no YouTube da banda

Som de Fogueira

Às 20h, no canal no YouTube da banda. A apresentação será o pré-lançamento do EP “Som de brasileira”. 

Cecitonio Coelho- Solidária

Às 21h, no perfil no canal no YouTube do cantor. Tocando Clube da Esquina. Arrecadando doações para o projeto O Bem que Contagia. 

Leo Russo

Às 19h, no canal no YouTube do cantor

SambaLive

Às 20h, no canal no YouTube da rádio FM O Dia. Com a participação de Gab D' Paula, Grupo Nascente e Suel.  

Apresentação de Dança Online

Solos de Laje

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o dançarino Márcio Greyk. 

Live Literária

Uma Conversa sobre Roque Ferreira

Às 19h, no perfil no Instagram da Editora Cousa. O bate-papo terá sua mediação feita por Marcos Ramos. Como convidados contará com a participação de: Ana Dan;  Fabiana Cozza; J. Velloso; Pedro Miranda; e Roberta Nistra. 

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