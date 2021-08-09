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A terça-feira (10/08) terá live com Julitte, Luísa Sonza e outros

Show virtual de Camilo Carrara Quarteto  também integra a programação cultural do dia

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:56

Publicado em 

09 ago 2021 às 15:56

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Camilo Carrara Quarteto

Camilo Carrara (violão) , Raele (clarinete e piano), Nath Calan (bateria, percussão e vibrafone) e Tiago Sormani (flauta, sax e teclado) são a atração do palco virtual Em Casa com Sesc do dia. Os artistas se apresentam às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Festão da Juliette com Luan Santana, Luísa Sonza e Convidados

A vencedora do BBB 21 Juliette, Luan Santana e Luísa Sonza se apresentam em live de aniversário das Lojas Americana. Ana Clara, Lucas Rangel e Camila Loures também participam da festa digital. A transmissão ocorre às 19h, no canal do YouTube das Americanas. 

TEATRO

Sal

Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada: 28 de julho a 12 de agosto, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre durante todo o dia, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a  R$ 50. Venda: no site Sympla

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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