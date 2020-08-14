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A sexta-feira (21) terá live show da cantora Luê; confira a agenda

A programação também irá contar com "Festival Rebel Vive", com participação de André Severo, Saulo Duarte e outros

Publicado em 

14 ago 2020 às 14:18

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 14:18

A cantora Luê
A cantora Luê irá se apresentar no Instagram Casa Natura Musical Crédito: Reprodução/Capa do Disco "Ponto de Mira"

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Festival Rebel Vive

Luê

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor, da Casa de Bamba e  no Facebook.Tocando samba com Saulo Santos

Teresa Cristina

Fred e Pedrito

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação “Prosa e Viola III”. 

Rappin’ Hood

Yasmin Santos

Às 21h, no aplicativo BeApp.

Maria Rita, Diogo Nogueira e Rael

Às 19h30, nos canais dos artistas no YouTube, com transmissão no Multisho, a partir das 20h30.

DJ Marlboro

Live com sucessos do funk, a partir das 20h30, no YouTube do DJ

Pitty

Live “Luau Anacrônico”, em comemoração aos 15 anos do álbum “Anacrônico”, a partir das 22h, no Twitch da banda

Fafá de Belém

Live com participação de sua filha, Mariana Belém, às 22h45, no YouTube

Gaab

Apresentação drive-in transmitida, a partir das 19h, no YouTube do cantor. Com shows de Sambatri, Leo Jacques, Jappa e Gabriel R.

Rappin' Hood

A partir das 19h, no Instagram @sescaovivo e no YouTube do Sesc SP

Israel e Rodolffo

Live do Bem para construção do Hospital do Câncer de Patrocínio. A partir das 20h, no canal Fivela de Prata no YouTube

Orquestra de Ouro Preto

Live para celebrar os 20 anos de atividades da orquestra. A partir das 20h30, no YouTube

Homenagem a Raul Seixas

Live com Cláudio Roberto e Edy Star que marca os 31 anos sem o Maluco Beleza. A partir das 21h30, no site culturaemcasa.com.br

Banda Magoo

Live de rock, a partir das 22h, no YouTube da banda

Teatro Online

O Gato do 303

Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla. 

Só os Doentes do Coração Deveriam Ser Atores

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