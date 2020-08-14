A sexta-feira (21) terá live show da cantora Luê; confira a agenda

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Lives Musicais
Festival Rebel Vive
A partir das 18h, no perfil no Instagram da Audio Rebel.
Luê
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor, da Casa de Bamba e no Facebook.Tocando samba com Saulo Santos
Teresa Cristina
Fred e Pedrito
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação “Prosa e Viola III”.
Rappin’ Hood
Yasmin Santos
Às 21h, no aplicativo BeApp.
Maria Rita, Diogo Nogueira e Rael
Às 19h30, nos canais dos artistas no YouTube, com transmissão no Multisho, a partir das 20h30.
DJ Marlboro
Live com sucessos do funk, a partir das 20h30, no YouTube do DJ
Pitty
Live “Luau Anacrônico”, em comemoração aos 15 anos do álbum “Anacrônico”, a partir das 22h, no Twitch da banda
Fafá de Belém
Live com participação de sua filha, Mariana Belém, às 22h45, no YouTube
Gaab
Apresentação drive-in transmitida, a partir das 19h, no YouTube do cantor. Com shows de Sambatri, Leo Jacques, Jappa e Gabriel R.
Rappin' Hood
A partir das 19h, no Instagram @sescaovivo e no YouTube do Sesc SP
Israel e Rodolffo
Live do Bem para construção do Hospital do Câncer de Patrocínio. A partir das 20h, no canal Fivela de Prata no YouTube
Orquestra de Ouro Preto
Live para celebrar os 20 anos de atividades da orquestra. A partir das 20h30, no YouTube
Homenagem a Raul Seixas
Live com Cláudio Roberto e Edy Star que marca os 31 anos sem o Maluco Beleza. A partir das 21h30, no site culturaemcasa.com.br
Banda Magoo
Live de rock, a partir das 22h, no YouTube da banda
Teatro Online
O Gato do 303
Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Só os Doentes do Coração Deveriam Ser Atores
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Atonio Petrin .