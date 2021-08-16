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A sexta-feira (20/08) será agitada por show do DJ Rogerinho do Querô

Apresentação live da cantora Budah também compõe a programação do dia; confira a agenda

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:59

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:59

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Helô Ribeiro

A cantora se apresenta no palco virtual Itaú Cultural, trazendo o seu novo trabalho "A paisagem zero". A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 70 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

Festival Mov.Cidade

O evento virtual conta com apresentações musicais de DJ Úrsula Pussynail (ES); Pura Vida (ES); Budah (ES); Marina Sena (MG). Os shows on-line ocorrem no canal no YouTube do festival, a partir das 19h.

Samba de Roda - Nega Duda

A artista se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Rogerinho do Querô

O DJ carioca se apresenta às 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). MC Calvin (RJ), Jongô e DJ Luuh também fazem parte das atrações da noite. Ingresso: R$ 30. Venda: no site pensanoevento.com.br. Informações: (27)99524-4464. Classificação: 18 anos.  

Berno e Bernardo

A dupla se apresenta às 22h30, no Santo Cupido Vitória (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). A noite também conta com presença do DJ Phill Fernandes. Ingresso: R$ 40. Venda: no site pensanoevento.com.br. Informações: (27) 98170-7651. Classificação: 18 anos. 

Sué + Samba Júnior + D'Bem Com a Vida + DJ Gustavo

Os artistas se apresentam às 22h, na Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 20, até às 20h; R$ 25, após às 23h. Informações: (27) 99944-7340. 

DJs Isa Faustini, Pepeu Canal, Edpo e Tallyson

Os DJs se apresentam às 22h, na Bolt (Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória). Ingresso: R$ 15. Venda: na portaria do evento. Classificação: 18 anos. 

Grupo Viralizou + Dodo + Edin e Salomão + DJ Koreia

Os artistas se apresentam às 22h, no On Fire (Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 550, Maruípe, Vitória). Informações: (27) 98849-7372. Classificação: 18 anos. 

Silva + Roberto Menescal + Fernanda Abreu + Gilberto Gil + Sérgio Mendes

Os artistas se apresentam na live "João Donato - 87 anos", às 21h, no canal no YouTube do Blue Note Rio. 

Back To The Past

A banda se apresenta ao vivo, às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Luiz Langoni

Com repertório variado, o artista se apresenta às 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775 - Bloco A Lj 03 - Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.

Trilha

Grupo se apresenta às 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360. 

Banda Bon Vivant

O grupo leva pop rock, às 20h, ao Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). Informações:  (27) 99973-9663.

Sué e Samadm

Os artistas levam pagode, às 20h, ao Gordinho da Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99921-7971. 

Samba Júnior e DJ Nenezão

Os artistas levam samba, às 18h, ao Brasê 1970 (R. Barão de Mauá, 128 - Jucutuquara, Vitória). Informações: (27) 99808-8763.

Banda El Baile

O grupo se apresenta às 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516. 

Hellroute

O grupo leva rock, às 18h, no Vikings Cervejaria (R. João da Cruz, 322 - Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 3376-5033.

Gustavo Vanturini + Zé Felipe e Romário

Os artistas se apresentam às 19h, no Hangar Gastrobar (Colina de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99274-3949.

Jonathan Caputo

O artista leva repertório variado, às 20h, à Casa Roots (R. Itamaracá,  Morada de Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99850-6932.

Saulo Simonassi

O músico leva rock, às 20h, ao Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). Informações: (27) 99249-8543.

Allan Vieira + Renan Castro + Rabannada DJ

Os artistas se apresentam às 20h, no Boteco do Junior (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha). Informações: (27) 99696-9952. 

Christian Mangioni e Lúcio Vicente

Os músicos se apresentam às 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

PH Dias

O sertanejo se apresenta às 19h30, no Pinguim Music Bar (Av. Dr. Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha). Informações: (27) 99914-1321. 

JR Bocca

O músico se apresenta às 17h, no Beer Factory (Loja 4 777, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos , Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 3014-1828.

TEATRO

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre a partir das 00h, no YouTube, estando liberada para acesso até o final do dia. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita tem início dia 16 de agosto e segue até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

Correção

16/08/2021 - 7:54
Anteriormente a matéria informava que haveria live de Leila Pinheiro nesta sexta-feira (20), no entanto, o show em questão ocorre no sábado (21). 

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