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A sexta-feira (11) terá espetáculo "O Avesso do Claustro" on-line

A programação também terá outras peças de teatro virtuais, além de mostras de cinema e shows live; confira a agenda

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:58

Publicado em 

07 dez 2020 às 16:58
Cia. do Tijolo em
Cia. do Tijolo em "O Avesso do Claustro" Crédito: Alécio Cézar

Multicultural

5ª Virada Cultural de Linhares

Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:

Música 

João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica - Sesi/SP

Concerto com participação da soprano Carmen Monarcha. A partir das 20h, com transmissão pelo YouTube

Toquinho

Apresentação do cantor a partir das 22h45, no YouTube da rádio Band FM

Roadie Crew - Festival Online

Com participação de Roadie Crew, Korzus, Overdose, Chakal, Avalon, Flageladör, Terra Prima e Clawn. No YouTube da Roadie Crew, a partir das 19h30.

Arte

Exposição "Vix Estórias Capixabas"

Mostra em cartaz de 3 de dezembro de 2020 a 3 de março de 2021, no Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória). A exposição reúne 23 obras de artistas locais e foi elaborada a partir do trabalho dos capixabas Elpídio Malaquias(1919 - 1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). Sua visitação será feita através de agendamento prévio de grupos de até 10 pessoas, que devem marcar o passeio através do e-mail: [email protected]. O Museu funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: das 12h às 16h. Informações: (27) 3132-8393. Para mais detalhes da exposição, confira a matéria na íntegra

Cinema

Mostra on-line de cinema Infantil

Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:

Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo

Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural.  Confira os títulos:

Festival Arte como Respiro:  segunda leva de curtas-metragens

Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural. 

XV Mostra Produção Independente da ABD Capixaba

Ocorrendo de 6 a 13 de dezembro, o evento digital sobre cinema tem suas transmissões feitas pela TV Educativa, pelo site da ABD Capixaba  e pelo canal no YouTube da Associação. Ele conta com exibição de filmes, debates com os realizadores, lançamento da Revista Milímetros n. 10, cursos e bate-papos. Confira a programação do dia:

Teatro

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade

Espetáculo digital com texto e atuação de Deo Garcez. A apresentação virtual será transmitida às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200.  Venda: No site Sympla Streaming. 

O Avesso do Claustro

Espetáculo digital da Cia do Tijolo, às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.

Heróis

Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 150. Venda: No site Sympla.

A Ponte

Apresentação digital com texto, concepção e interpretação de Luccas Papp. O espetáculo ocorre à 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla Streaming.

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