A segunda-feira (7) terá apresentação live da cantora Camilla Marotti

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Música ao vivo em barzinho
Suellen e Francielly
Às 16h, no canal no YouTube da dupla.
Paulinho Fontes
Às 16h30, no canal no YouTube do cantor. A transmissão será feita direto da Arena Independência, em Belo Horizonte.
Divas do Jazz
Apresentação de João Felippe com Camilla Marotti tocando uma homenagem às cantoras do Jazz e do Rhythm ‘n Blues norte americano. Às 16h45, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Teatro Online
Todos os Sonhos do Mundo
Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$ 10; R$ 20; R$ 50; R$ 100; R$ 250. Venda: No site Sympla.