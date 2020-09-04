Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

A segunda-feira (7) terá apresentação live da cantora Camilla Marotti

Na programação também há teatro, com o monólogo "Todos os Sonhos do Mundo", com encenação do ator Ivam Cabral

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:31

Publicado em 

04 set 2020 às 14:31
A cantora e ex participante do The Voice Camilla Marotti
A cantora e ex-participante do The Voice Brasil Camilla Marotti Crédito: Reprodução/ TV Globo "The Voice Brasil"

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música ao vivo em barzinho

Suellen e Francielly

Paulinho Fontes

Às 16h30, no canal no YouTube do cantor. A transmissão será feita direto da Arena Independência, em Belo Horizonte. 

Divas do Jazz

Apresentação de João Felippe com Camilla Marotti tocando uma homenagem às cantoras do Jazz e do Rhythm ‘n Blues norte americano. Às 16h45, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla. 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais. 

Teresa Cristina

Teatro Online 

Todos os Sonhos do Mundo

Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$ 10; R$ 20; R$ 50; R$ 100; R$ 250. Venda: No site Sympla. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados