A segunda-feira (5) terá apresentação on-line da cantora Fafá de Belém

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Lives Musicais
Meio Sertanejo
Moacyr Franco recebe Felipe Araújo, João Neto & Frederico, Thaeme & Thiago, Alison Brasil e João Reis, Diego & Ramon às 19h30. Acesso à transmissão e venda de ingressos no site Show Livre. Ingressos: de R$ 20 (limitados); R$ 30 (promocional) e R$84 (com encontro digital após o show com Moacyr Franco).
Fafá de Belém
Às 20h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação contará com a participação do Padre Fábio de Melo e o maestro João Carlos Martins.
Teresa Cristina
Tiee e Encontro de Batuqueiros
Especial
7 º Vitória do Riso Festival
Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. O multimídia Rossini Macedo apresenta a palestra “Violência Domestica: Como o humor me ensinou a vencer os medos” e a oficina “Como gravar vídeos incríveis com um celular”.
Teatro
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo digital com o ator Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: