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A segunda-feira (5) terá apresentação on-line da cantora Fafá de Belém

A programação também irá contar com show digital de Moacyr Franco tendo como convidados Felipe Araújo, João Neto & Frederico e outros

Publicado em 

02 out 2020 às 18:05

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:05

A cantora Fafá de Belém
A cantora Fafá de Belém Crédito: Reprodução/ Instagram @fafadbelem

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Lives Musicais

Meio Sertanejo

Moacyr Franco recebe Felipe Araújo, João Neto & Frederico, Thaeme & Thiago, Alison Brasil e João Reis, Diego & Ramon às 19h30. Acesso à transmissão e venda de ingressos no site Show Livre. Ingressos: de R$ 20 (limitados); R$ 30 (promocional) e R$84 (com encontro digital após o show com Moacyr Franco).

Fafá de Belém

Às 20h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação contará com a participação do Padre Fábio de Melo e o maestro João Carlos Martins.

Teresa Cristina

Tiee e Encontro de Batuqueiros

Especial

7 º Vitória do Riso Festival

Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. O multimídia Rossini Macedo apresenta a palestra “Violência Domestica: Como o humor me ensinou a vencer os medos” e a oficina “Como gravar vídeos incríveis com um celular”.

Teatro

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo digital com o ator Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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