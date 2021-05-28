A segunda-feira (31/05) será de leitura dramática on-line com Marcelo Serrado

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TEATRO
Codinome Madame
Espetáculo virtual com texto e direção de Tati Bueno, além de atuação de Bia Toledo. Sua temporada teve início no dia 15 e segue até 31 de maio, de sábado a segunda, às 21h. Para assistir à peça gratuita, os interessados devem se cadastrar no site #codinomemadame. Após o cadastro, o link da transmissão será enviado por WhatsApp.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Leitura Viva
Trata-se da leitura dramática virtual da obra "Van Gogh por Gauguin", da autora Thelma Guedes. O evento ocorre às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 250. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Com direção de Regiana Antonini, a produção conta com Laura Proença, Marcelo Serrado e Anderson Romazini no elenco.
Como Todos os Atos Humanos
Peça filme da Cia. do Sopro. Temporada: 23 de maio a 6 de junho; segunda a sexta, às 16h e 21h; sábados e domingos, às 21h. A sua transmissão é gratuita, no canal no YouTube do grupo.
MÚSICA
A Hora da Música
O podcast do músico Jura Fernandes ganha mais um episódio. Os bate-papos do projeto versão sobre o setor musical. As produções estão sendo postadas no Spotify.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.