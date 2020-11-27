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A segunda-feira (30) contará com o espetáculo on-line "Pedaço de Rua"

A programação também terá potras peças on-line, como "Mãe Arrependida", com Karla Tenório; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:37

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:37

Cena do teaser da peça teatral on-line
Cena do teaser da peça teatral on-line "Pedaço de Rua" Crédito: Reprodução/Teaser "Pedaço de Rua"

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Teatro

Oboró- Masculinidades Negras

Espetáculo on-line com texto de Adalberto Neto e direção de Rodrigo França. Sua exibição ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 40 minutos. Temporada: 9 a 30 de novembro. 

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. 

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Contos Negreiros do Brasil

Espetáculo digital com texto de Marcelino Freire e direção de Fernando Philbert. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação: 12 anos. Temporada: 9 a 30 de novembro, segundas, às 21h. 

Pedaço de Rua

Espetáculo digital on-line com idealização e direção de Fernanda Jacob. Ingresso: R$ 10, R$ 20. Venda: No site Sympla. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

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